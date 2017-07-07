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  4. 07 Temmuz 2017 07:32

Erdoğan'dan AP'nin Türkiye kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin askıya alınmasını önermesine ilişkin ''Karar bizi bağlamaz'' dedi.

Erdoğan'dan AP'nin Türkiye kararına ilk yorum
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Erdoğan, G-20 zirvesi için Almanya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun kararıyla ilgili soruya “Bu konu gündemimde yok. Ajandama alırsam önem vermiş olurum” diye cevap verdi.

Erdoğan'ın Almanya ile yaşanan pankart gerilimi ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, "Böyle şeylere müsaade edilmesi büyük bir felaket. Hem dost olacağız, hem Nato’da müttefik olacağız hem de bu tür şeylere müsaade edilecek. Almanya’nın adeta teröristlere yataklık eden bir ülke görüntüsü vermesi üzücü " dedi.

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almanya , recep tayyip erdoğan , uçak