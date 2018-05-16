Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler !

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde Kudüs vardı. Görüşmede uluslararası camianın BM nezdinde de hadisenin takipçisi olması gerektiği vurgulandı. Öte yandan Erdoğan kritik bir telefon görüşmesi de İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle gerçekleştirdi. Görüşmede, İİT'nin İstanbul'daki olağanüstü toplantısının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulundu.

Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, uluslararası camianın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi.

Görüşmede, mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı da vurgulandı.

İkili ilişkilere değinen Erdoğan ve Merkel, gerek ilişkilere ivme kazandırılması, gerek bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde bölgede yaşanmakta olan gerilim ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten iki lider, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.