Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan asgari ücrete ilişkin olarak "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı.

Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Erdoğan, o açıklamasında da benzer cümleler kullanmış "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" demişti.



TÜİK'İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını dün gerçekleştirmişti. TÜİK temsilcileri, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı.

Asgari ücrete ilişkin son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜİK'ten tepki çeken asgari ücret hesaplaması için açıklama