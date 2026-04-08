Erdoğan'dan ateşkes anlaşmasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimi düşüren ateşkes ilanına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Süreci memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, "tahrik ve sabotaj" uyarısında bulunarak barışın sahada tam anlamıyla uygulanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail - İran savaşında ilan edilen ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ateşkesten memnuniyet duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."

İHA