Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne tarihi çağrı

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov ortak açıklama yaptı.

AB'ye çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vize serbestisi için AB adımını bir an önce atmalı." ifadelerine yer verdi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker açıklamasında, "Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatı, gözle görülür sonuçlar vererek çok başarılı olmuştur." dedi.



Türkiye- AB zirvesi Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı.

Tusk açıklamasında, "Türkiye'nin göçmenler knusundaki çabalarını takdir ediyoruz." dedi.

Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin durdurulması çağrılarına tepki göstererek, “Müzakerelerin devam edeceğinin garantörüyüm” dedi. Juncker, 15 Temmuz darbe girişiminin de kabul edilemez olduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "AB ile ilişkilerde zorlu bir dönemi geride bırakmayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

AB ile aramızdaki güvenin yeniden tesisinin ilk adımını bugün burada hep beraber atmış olduğumuzu umuyorum. Ancak, bu adımı attık demek yeterli değil, somut olarak atmak gerekiyor.

Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz.

AB ile önceki görüşmelerimizde ortak meselelerde ve atılacak adımlarda tespitlerde bulunmuştuk.

Türkiye'nin düzensiz göçle ilgili olarak sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği herkesin malumudur. 4 milyon Suriyeli ülkemizdedir. 4 milyar Euro söz verildi, 1 milyar euro ilgili yerlere iletildi.

Vize serbestisiyle ilgili çalışma kağıdımız şubat ayı başında AB Komisyonu'na sunulmuştu. AB tarafına çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini de söyledik. AB, bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB'ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik.

Acil ihtiyaçlar beklemez. İnsani krizlerde bürokratik hantallığa tahammül yoktur. Beklediğimiz vize serbestisidir. AB'ye çalışmalarını sonlandırmalarını beklediğimizi ilettik. Bu siyasi bir konu değildir. Bu tip teknik konuları siyasetin konusu haline getirmemeliyiz.

Diğer bir önemli konu da, terördür. Türkiye birçok terör örgütünün hedefindedir. Geçen yıl Fırat Kalkanı'nda 3 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı operasyonunda da 3 bin 800 teröristi etkisizleştirdik. Terör konusunda eleştiri değil, destek bekliyoruz.

Teröre karşı operasyonlarımız Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır.

Türkiye ve AB uzun süreli stratejik ortaklardır. Türkiye'nin, genişleme politikalarının dışında tutulması vahim bir hata olacaktır.