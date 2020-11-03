Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı

İzmir'de depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir mucize gerçekleşti. 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından minik Ayda'nın fotoğrafını paylaşarak "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." notunu düştü.





Ayda'nın annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan minik Ayda'nın kurtarılma anları

91 saat sonra mucize! 3 yaşındaki Ayda sağ olarak kurtarıldı







