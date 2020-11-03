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  4. 03 Kasım 2020 12:35

Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 91 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in fotoğrafını paylaşarak ''Geçmiş olsun güzel yavrum'' notunu düştü.

Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı
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İzmir'de depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir mucize gerçekleşti. 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından minik Ayda'nın fotoğrafını paylaşarak  "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." notunu düştü.

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DHA

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