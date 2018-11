Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması: İttifakı masaya yatıracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çarşamba günü (yarın) görüşecek.

AK Parti ile MHP yerel seçime, tek başlarına girme kararlarını açıklamışlardı ancak Cumhur İttifakı'nın devam ettiği vurgulanmıştı.

ERDOĞAN: İTTİFAKI MASAYA YATIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Görüşme sonrası yerelde yeniden Cumhur İttifakı gündeme gelir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Cumhur İttifakı konusunda her iki tarafın açıklamalarını zaten duyuyorsunuz. O konuda herhangi bir sorun yok. Seçim ittifakıyla ilgili konuyu da öyle zannediyorum ki her iki lider şöyle bir masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir, bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bu, bana göre tabanların da beklentisidir diye düşünüyorum."

Yarın yapılacak görüşme ittifak arayışlarında yeni bir sayfa açılıp açılmayacağını ortaya koyacak.

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmede yerel seçim süreciyle birlikte, iç ve dış politikadaki son gelişmeleri de ele alacakları belirtiliyor.

Erdoğan: Cumartesi adayların bir kısmını açıklayabiliriz