Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan ve Bahçeli, ikili görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Konutun kapısından çıkarken kaban giymeden kendine eşlik eden Bahçeli'yi işaret eden Erdoğan, "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi. Erdoğan ayrıldıktan sonra konutuna dönen Bahçeli, bir süre sonra MHP Genel Merkezi'ne geçmek üzere evden çıktı.