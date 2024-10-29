Erdoğan'dan Bahçeli'ye ''bebek katili'' tebriği

MHP lideri Bahçeli'nin geçen hafta partisinin grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken çağrı ile ilgili sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın, Bahçeli'yi tebrik ettiği ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan ile ilgili yaptığı çağrı sonrasında tüm gözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti.

Hem Cumhurbaşkanlığı Danışmanları'ndan hem de AK Parti içerisinde Bahçeli'ye "destek" mesajları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı "TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısı için bugüne kadar tek kelime etmemişti.

Ancak bugün Ankara kulislerinden sürpriz bir bilgi sızdı. AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nde Yücel Kayaoğlu'nun imzasıyla yer alan haberde, Erdoğan'ın iktidar ortağı Bahçeli'yi, Öcalan çağrısı için tebrik ettiği öne sürüldü.

Gazetenin haberine göre AK Parti kaynakları, Cumhur İttifakı içinde ‘terörsüz Türkiye’ için tam bir mutabakat olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar ne zaman bu konularda bir tartışma olsa, ‘MHP izin vermez, AK Parti adım atamaz’ şeklinde kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyordu. O sebeple bu çıkışın Sayın Bahçeli tarafından yapılmış olması, bizim açımızdan çok kıymetli. Hiç konuşmayanlar bile artık bu mesele hakkında konuşmaya başladı. Bu süreç; Orta Doğu’daki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Çevremizde bu kadar şey yaşanırken, hiçbir şey olmamış gibi bekleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde, DEM Parti, İmralı, Kandil ve diğer unsurların pozisyonu tam olarak ortaya çıkar. ABD veya İsrail ile yol yürümeye devam edecekler mi görülecek. Türkiye, burada ‘siyonist plana Kürtleri kurban etmem’ diyor ve Kürt vatandaşlarımızı sömürenlere de bir fırsat veriyor” görüşünü dile getirdi.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.