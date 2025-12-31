Erdoğan'dan Bahçeli'ye büyük jest: 78 adet gül gönderdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lider iErdoğan, yarın 78 yaşına girecek olan MHP lideri Bahçeli'nin yeni yılını ve yaşını tebrik etti. Erdoğan, Bahçeli'ye 78 adet gül gönderdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 78 yaşına girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 78 adet gül gönderdi.
MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" ifadeleri kullanıldı.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol