Erdoğan'dan Bahçeli'ye büyük jest: 78 adet gül gönderdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 78 yaşına girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 78 adet gül gönderdi. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" ifadeleri kullanıldı.