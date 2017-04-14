Erdoğan'dan Bahçeli'ye eyalet yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısındaki eyalet sistemiyle ilgili sözlerine sert tepki göstermiş ve "Cumhurbaşkanı da buna ses çıkarmıyor kabulleniyorsa, o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan üniter yapıda düşünceleri olan ülkücülerin kararı ne olabilir?" demişti. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi: Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok.

MHP lideri Bahçeli'den eyalet sistemi çıkışı

MHP lideri Bahçeli'nin açıkladığı eyalet sistemi konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan böyle yanıt verdi.

BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ: BEN NE DİYORUM, SEN ONA BAK

"14 yıllık yönetimimizde PKK terör örgütüyle bu konuda verdiğimiz mücadele, üniter yapının en güzel örneğidir. Onlar, bizim Güneydoğu, Doğu illerimizde üniter yapıyı sıkıntıya düşürecek açıklamalar yaptığı zaman onların karşısında aslanlar gibi dikilen biz olduk. Bayrağımıza yönelik bir şey olduğu zaman aslanlar gibi onların karşısında dikilen biz olduk. CHP, Hakkari'ye gitti, miting yaptı, bir tane Türk bayrağını o mitingde gösteremedi. Onların çünkü oradaki güç kaynağı HDP'ydi. Onları arkalarına aldılar, onlarla beraber orada miting yaptılar.

Bu konuyla ilgili olarak danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar, ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok. Bir defa 'Rejimle ilgili kim herhangi bir olaya giderse karşısında ilk defa ben dururum' dedim. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Ondan sonraki süreç sadece yönetim sistemleri meselesidir, şu anda da değişiklik yapılan konu, bir yeni yönetim sisteminin gelmesidir."