Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz doğum günü hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. İki liderin görüşmesi bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü hediyesi olarak Bahçeli'ye altın varaklı çerçeve içerisinde öğrenci kütük belgesi levhası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te bir araya geldi.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin bahçesine çıkarak bekledi. Bir süre gezinti yapan MHP lideri, sonrasında basın mensuplarını selamladı.

MHP lideri Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli, birlikte evden çıktı.

Bahçeli, Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Görüşmede ekonomideki son gelişmeler, dövizdeki dalgalanma, fahiş fiyat artışının ele alındığı belirtiliyor.

Erdoğan, Bahçeli’yi 4 Ağustos 2021’de de Ankara’daki konutunda ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürmüştü.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 1948'de doğan MHP lideri Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin "Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor. Kendi doğasında gerçekleşen bir görüşme" ifadelerini kullandı.