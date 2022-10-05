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Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çankaya ilçesindeki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı yine aracına kadar uğurladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında CHP'nin başörtüsü teklifiyle ilgili 'yasa değil anayasa ile çözelim' önerisinde bulunmuştu. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde bu konunun da gündeme geldiği belirtiliyor. 

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Etiketler recep tayyip erdoğan devlet bahçeli
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