  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP’nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli’ye tebriklerini iletti. Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bahçeli 13'üncü olağan kurultayda 9'uncu kez Genel Başkanı seçildiBahçeli 13'üncü olağan kurultayda 9'uncu kez Genel Başkanı seçildiPolitika

 

 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan mhp devlet bahçeli tebrik genel başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pelin Öztekin bu fotoğrafı çeken kişiyi arıyor
Kriz büyüyor! Önce Renault şimdi de Tofaş! Üretim duruyor
Türkiye'nin risk haritası güncellendi; işte düşük, orta ve yüksek riskli iller!
Çanakkale Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü!
Ronaldo'nun ''yeni adresi'' şaşırttı!
Merkez faiz kararını verdi; dolar, euro ve altın çakıldı!
Canlı yayında tek tek açıkladı; bugün kabine revizyonu günü! İşte kulislerdeki liste
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il fiyat farkı tablosu
TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları