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Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası

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Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir'' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beştepe'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda ilginç bir olay yaşandı. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu açıkken söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

"O NE BİÇİM İMZA YA"
Önüne gelen belgeyi imzalayan Bakan Muş'a takılan Erdoğan'ın "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" dediği duyuldu. Erdoğan'ın bu çıkışı karşısında Bakan Muş'un da şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada Bakan Muş'un imzasına dair paylaşımlar yapıldı. Bakan Muş, AK Parti grup başkan vekiliyken imzası bu şekildeydi.

Mehmet Muş'un imzası

Etiketler recep tayyip erdoğan ticaret bakanı mehmet muş bakan muş imza
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