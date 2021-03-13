Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için taziye mesajı yayınladı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu içi baş sağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan paylaşımında, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.