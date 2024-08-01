Erdoğan'dan Biden'a: ''Derin hayal kırıklığına uğradım''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Erdoğan, Netanyahu yönetiminin ateşkes istemediğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin derin hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinde Netanyahu yönetiminin ateşkes istemediğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin derin hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti. Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti."