Erdoğan'dan Boğaziçi protestosu yorumu: ''Öğrenci değil, teröristler!''

Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere dair açıklamalarda bulunarak, "Bu işin içinde teröristler var. Bunlar öğrenci değil" dedi.

"BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİL"

Ben öğrencilerle neden görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır. Yaptıkları yasalara uygun olarak atanmıştır rektör. Melih bey zaten daha önce iki üniversite görev almış biridir. YÖK'ün şahsıma teklif ettiği isimler arasında, 9 isim teklif edildi. Bana yasaların vermiş olduğu yetkiler noktasında ben Melih beyi layık gördüm.

"KAFTANCOĞLU DHKP-C MİLİTANIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için, "DHKP-C militanıdır" dedi.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

ABD KONGRESİ'NDEKİ 4 SAATLİK İŞGAL

Bu süreç tüm insanlığı şaşırtmıştır. Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz 20 Ocak itibariyle Biden'ın devir teslim göreninde, sakin bir şekilde bu yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD sükuna kavuşur. Böyle salgın döneminde hassasiyetle sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde ABD'nin de girmesi gerekir. Tabii 4 ölü var. Ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum.

"BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİL"

Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. BUnlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır... Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır.

Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum.

KORONAVİRÜS AŞISI

2 kaynağımız hatta 3 kaynağımız var. Çin, Almanya, yerli. Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon geldi, 50 milyona çıkacak. Bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Bu konuda Uğur Bey ve eşiyle görüşmeleri Sağlık Bakanımız yapıyor. Bu hafta içinde de aşılarda belli bir takvim içinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalarda bu aşı uygulaması devam edecek. Hassasiyetle bu adımları attık, atıyoruz.

Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur. Bilim adamlarımızın bu konudaki aşamaları, tavırları her şey ortadadır. Bizim buna saygı duymamız, inanmamız lazım. Niçin ben bu aşıyı yaptırmadım diye böyle bir hak kimsede olamaz. Hastalıklarda da aynı şey söz konusu.

Hastanelerde tedbirlerimiz var. Fiziki imkanlarımız, doktorlarımız... Doktorlarımızdan da ölenler, hastalananlar oldu. Tüm tedbirleri aldıktan sonra neticesine tabii ki katlanacağız. Burada her şey söz konusu. KOVİD vakası sıradan bir vaka değil. Asrın vebası adeta. Bizim devlet başkanı olarak, iktidar olarak, elimizden ne geliyorsa bunu yapmak durumundayız. Tüm ülkeler neyi yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Ben de devlet başkanı olarak 'Yahu şunu neden yapmadım' dememeliyim. Ben yarın bu sorumluluğu taşıyamam. Bu adımları sorumlulukla atıyoruz. Bedeli ne olursa olsun bu aşı-ilaçları alacağız.

BAHÇELİ VE SAADET PARTİSİ ZİYARETLERİ

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme bildiğiniz gibi mutat. Ağırlıklı olarak ülkemizin dünyadaki ikili ilişkileri, terör mücadelelerini Sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Kendisi de yapılan çalışmalara başarı temennilerini hep söylüyor. Analizler de yapıyoruz. Bundan sonra da neler yapabiliriz, aramızdaki Cumhur İttifakı'nın yarınlara devamı için birlik-beraberliğimizi teyit ediyoruz.

Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım.

KÖRFEZ'DE KATAR KRİZİNİN BİTMESİ

Körfez için hayırlı olmuştur. Körfez için çok çok hayırlı olmuştur. Bizim de körfez iş birliği içinde bizim de konumumuz var. Bunun yeniden yerini alması da Körfez iş birliğini güçlü hale getirecektir.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARI

Şu anda başörtü konusunda Anayasal bir sorun yok. Başörtüsüne karşı çıkanlar anayasadan bihaber. Öyle adımlar attık ki, bizim hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin her kademesinde görev almaya başladı. Bu anayasaya dayalı olarak olmaktadır. Hakim-savcı-danıştay üyesi olabiliyorsa hanım kardeşlerimiz... Bu aşıldı artık.

CHP'li zat bunlardan haberdar olmadığı için saçma sapan bir açıklama yapıyor. Bunlar partili olmuş, bakanlık yapmış ama bu ülkede yasalar neye amir bunların çok dışında kalmışlar. Atılacak adımlar derken birçok kurumda bayan kardeşlerimiz görev alıyorsa....



