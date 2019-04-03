Erdoğan'dan çarpıcı Ekrem İmamoğlu açıklaması

AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ekrem İmamoğlu'na dair isim vermeden “topal ördek” benzetmesi dikkat çekti. “Topal ördek” benzetmesi başkanlığı kazanan ancak Meclis çoğunluğunu kaybeden liderler için kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Miraç Kandili nedeniyle İstanbul Camlıca Camisi'nde Kuran okudu.

ODATv'nin haberine göre; Erdoğan, camide vatandaşlarla kısa süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin seçim tartışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun önde olmasına dair isim vermeyerek “Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” dedi.

Erdoğan’ın, İmamoğlu'na dair isim vermeden “topal ördek” benzetmesi dikkat çekti. Yetkisi kısıtlanmış yönetici anlamına gelen “topal ördek” benzetmesi, bu örnekte, Başkanlığı kazanan ancak Meclis çoğunluğunu kaybeden liderler için kullanılıyor.