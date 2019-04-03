Ankara'da 10 ilçede oylar yeniden sayılıyor
Ankara'da 10 ilçede oylar yeniden sayılıyor
İstanbul'un 17 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor
İstanbul'un 17 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul mesajı
İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 03 Nisan 2019 17:40

Erdoğan'dan çarpıcı Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan rakamlarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında ''topal ördek'' benzetmesi yaptı.

Erdoğan'dan çarpıcı Ekrem İmamoğlu açıklaması
A+ A-

AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ekrem İmamoğlu'na dair isim vermeden “topal ördek” benzetmesi dikkat çekti. “Topal ördek” benzetmesi başkanlığı kazanan ancak Meclis çoğunluğunu kaybeden liderler için kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Miraç Kandili nedeniyle İstanbul Camlıca Camisi'nde Kuran okudu.

ODATv'nin haberine göre; Erdoğan, camide vatandaşlarla kısa süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin seçim tartışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun önde olmasına dair isim vermeyerek “Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” dedi.

Erdoğan’ın, İmamoğlu'na dair isim vermeden “topal ördek” benzetmesi dikkat çekti. Yetkisi kısıtlanmış yönetici anlamına gelen “topal ördek” benzetmesi, bu örnekte, Başkanlığı kazanan ancak Meclis çoğunluğunu kaybeden liderler için kullanılıyor.

Odatv

erdoğan , topal ördek , imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM