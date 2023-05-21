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Erdoğan'dan ''Çerkes sürgünü'' paylaşımı

Erdoğan'dan ''Çerkes sürgünü'' paylaşımı
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Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes sürgününün 159'uncu yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan çerkes sürgünü
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