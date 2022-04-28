Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e çok sert sözler

Suudi Arabistan ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ramazan aynı zamanda dayanışma, dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendirme ayıdır. Türkiye olarak bu anlayışla bölgemizde sulh sükunun hakim kılınması, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi, çatışmaların sonlandırılması için samimiyetle çaba harcıyoruz. Ziyaretim, tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. 40 bin civarında vatandaşımız Suudi Arabistan'da yaşamakta. Kurdukları iş yerleriyle Suudi ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLAMASI İÇİN GAYRET İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Davet daveti üzerine böyle bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ve aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik, kültürel tüm bu ilişkilerin arttırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız.

Tabii Suudi Arabistan, Türkiye açısından ticaret, yatırımlar ve müteahhitlerimizin uzun yıllar başarıyla yürüttükleri büyük ölçekli projeler anlamında da özel bir konuma sahiptir. Müteahhitlerimizin son yirmi senede Suudi Arabistan'da üstlenmiş oldukları projelerin toplamı 24 milyar dolara ulaşıyor. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı yapısı, Suudi yatırımcılarını Türkiye'nin dinamik yatırım ortamına çeken unsurların başında yer alıyor.

HAC İÇİN 37 BİN 770 KİŞİLİK KONTENJAN VAR

Bu yıl Hac ve umrenin yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyuyorum. Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli çalışmaları Suudi makamlarıyla yakın işbirliği içerisinde sürdürmektedir.

Türkiye - Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde olacak. Tehditlerin karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve işbirliği bölgenin istikrarı bakımından zaruridir. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun her fırsatta altını çiziyorum. Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı noktasında ilişkilerimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum.

PUTİN'LE GÖRÜŞME

Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Sayın Guterres bize uğradı, sonra Moskova'ya geçti, sayın Putin'le, Lavrov'la yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği istikametinde Guterres görüşmeden sonra beni tekrar aradı, görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi. Putin'le yaptığım görüşmede Putin de aynı kanaatleri ifade etti. Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının esir alınması, ABD'nin de Moskova'da vatandaşlarının esir alınması. Her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. MİT'in devreye girmesiyle Ankara'da takas gerçekleşti. Bunun için sayın Putin bize teşekkürde bulundu. 'Sizlerin bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz, son adım da olumlu gelişme oldu, bundan dolayı teşekkür için aradım' dedi. 'Bundan sonra da sıkı temas halinde olalım, süreci olumlu şekilde neticelendirelim' dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: AVUKATLARIMIZ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Bu zatın ifadeleri, vekil olduğu için cezai dava olamayacak ama manevi tazminat için avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse avukatlarımız davalarını açacaklar. Dokunulmazlığı olan var olmayan var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davaları açıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır.

AİHM'lik iş kalmadı artık bitti o iş. Burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası kalmadı. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Başka ülkelerin hukuku var da bizim yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan ki bunun bedelini ödeyecektir.

BİDEN'LA DA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Sayın Putin zaman zaman beni arıyor, zaman zaman ben onu arıyorum. Biden ararsa onunla da bu görüşmeyi yaparız. Mesele kimin ne zaman kiminle görüşeceği meselesidir.