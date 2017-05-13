Erdoğan'dan Çipras'a darbeci askerler sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Çipras'la Çin'de yaptığı görüşmede darbeci askerler konusu gündeme geldi. Erdoğan, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü askerleri sorarak bu kişilerin iade edilmesini istedi.

Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumuna katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğanın konakladığı Four Seasons otelinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çin'in başkenti Pekin'de Yunanistan Başbakanı Çipras’la yaptığı görüşmede, "iade edilmeyen darbeci askerler" meselesinin Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun teşkil ettiği ifade edilerek, darbeye karışmış bu kişilerin Yunanistan'da durmasının doğru olmadığı, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

KIBRIS KONUSUNDA UZLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Çipras’la görüşmesinde, şu ana kadar arzu edilen netice alınamamış olsa da Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi ve pozitif bir gündemle meselenin çözüme kavuşturulması için çalışma yapılması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.