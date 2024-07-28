Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık

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Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu

2024'ün Türkiye'sinde şoke eden görüntüler: 13 yaşındaki oğluna öyle bir ceza verdi ki...