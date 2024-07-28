Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmeyen çocuğa tokat attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'de katıldığı açılış töreninde yanına gelen çocuğa, elini öpmeyince tokat attı.
Kameralara yansıyan görüntülere göre etraftakiler tarafından uyarılan çocuk, daha sonra elini öptüğü Erdoğan'dan harçlık aldı.
O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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