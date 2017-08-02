Erdoğan'dan çok özel talimat: 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın

AK Parti'nin son yapılan MYK ve MKYK toplantılarının başlıca Gündem maddelerinden biri de Ak Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları programı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan program ile ilgili bilgi alırken, "Sade ve mütevazı bir tören olsun. Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın" dedi. AK Parti, bu talimat kapsamında bir program hazırladı. Kutlamalara, kuruluşundan bu yana görev almış bakan, milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet edildi. Davetli listesinin 6 bin kişi olduğu bildirildi. Vatandaşlar da katılacağı için törenlerin açık havada yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Bu kapsamda da Harikalar Diyarı seçildi.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak. Ardından AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davasından MİT krizine ve 15 Temmuz'a kadar önemli köşe taşlarının anlatıldığı bir film yayımlanacak. Etkinlikler kapsamında 16 yılı fotoğraflar ile anlatan bir sergi de açılacak. Ayrıca AK Parti hakkında çıkan tüm kitapların yer aldığı başka bir sergi daha organize ediliyor.

MİLLİ İHA'LARIN ÜRETİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Makina'nın İstanbul'daki Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. Geliştirilmekte olan teknolojiler ve tesis hakkında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknik Müdür Selçuk Bayraktar'dan bilgi alan Erdoğan, çalışanlarla da İHA'nın önünde fotoğraf çektirdi.