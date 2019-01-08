Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki mekanda, başörtülü bir grup kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda isim vermeden Deniz Çakır'a tepki gösterdi. Erdoğan şöyle konuştu:



"Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkede başörtülü hanımlara Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. En son bir konserden çıkan başı açık örtülü kızlarımıza orada gelip bu şekilde sataşıp Suudi Arabistan'a gidin burada ne işin var diyenlerin halini düşünün adı da sanatçıymış. Dert başka ne derseniz deyin bu ülkede insanların yaşam biçimi ile uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir. Bu CHP zihniyeti inşallah önümüzdeki seçimlerde milletimizden hak ettiği dersi bir kez daha alacaktır."

Deniz Çakır sessizliğini bozdu

Deniz Çakır başörtülü kadınlara hakaret etti iddiası