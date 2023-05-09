Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlenen mitingde depremzede öğrenciler için ek kontenjan müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Biz Adana'yı çok seviyoruz. Bu muhteşem katılım sevilmez mi? 14 Mayıs akşamı beraber balkon konuşmasını yapmaya var mıyız? Adanalı merttir, yanlışa düşmez, vefası büyüktür. Bu millet akıllıdır, malum kişileri getirmez başa. Buraya Aydın'dan geliyoruz. Aydın 65 bin kişiydi. Şimdi Adana'dayız 80 bin. Millet İttifakı var ya onlar da buradaymış galiba, dün buradaydılar. Ben Adanalı işini bilir diyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 6 Şubat depreminde Adana ile 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Depremin hemen ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem milletimizle dayanışmamızı gösterdik hem çalışmaları yerinde takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızda yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık. 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 binin temelini attık. Bizde icraat var. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacak bunun 319 binini de 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Ama biz Adana'da daha kapsamlı bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Muhalefet kentsel dönüşümden anlamaz. Büyük yükün altından ancak biz devlet ve millet el ele vererek kalkabiliriz. Bunu başaracağımıza da yürekten inanıyorum.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE EK KONTENJAN

Deprem bölgesinde lise öğrencilerine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimiz için birer kişilik yer tesis edilecektir. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.