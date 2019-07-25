Erdoğan'dan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması !

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir Muhammed'e Cumhuriyet nişanı verdi. İki lider şu an basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, bir gazetecinin Hakan Atilla'nın tahliyesine ilişkin sorduğu soruya, "Hakan Atilla konusuna gelince, Halk Bankımızın yöneticisinin yaşamış olduğu süreç başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür. Verilen mahkumiyet cezası bitmiş oldu. Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu. Kendisi ile yaptığım görüşmede, "Ailenle tatilini yap, sonra seni Ankara'da bekliyorum. Orada oturur, konuşur, kararımızı veririz dedik. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24-27 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Muhammed'i, resmi törenle karşıladı. Atlı karşılama birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen Muhammed, Erdoğan ile birlikte tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra iki ülkenin milli marşları çalındı ve 21 pare top atışı yapıldı. Konuk Başbakan Muhammed, tören kıtasını selamladı. Tören sırasında tarihteki 16 Türk devlerini temsilen askerler ve bayraklar yer aldı. Malezya ve Türkiye heyetlerinin karşılıklı takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Muhammed, merdivenlerde basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir Muhammed'e Cumhuriyet nişanı verdi.

Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

İki lider şu an basın toplantısı düzenliyor. İlk sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

Malezya ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. Görüşmelerimizde savunma sanayiine yönelik işbirliğimizi geliştirmeyi önceledik.

Malezya Başbakanı Muhammed ise, birçok konuya aynı yerden baktıklarını belirterek, "Özellikle Filistin konusunda aynı şeyler düşünüyoruz. Büyük İslam medeniyetini birlikte çalışarak tekrar ayaklandırabiliriz. dedi.

İki lider gazetecilerin sorularını da yanıtladı. "Türkiye ile Malezya Müslüman ülkelere öncülük edebilecek ?" şeklindeki soruya Erdoğan, "3 ülkenin yaptığı işbirliği ümmet olma bilincinin bir gereğidir. Her alanda bu bilinçle adımlar atacağız." dedi.

Erdoğan, Hakan Atilla'nın tahliyesine ilişkin sorulan soruya ise, "Sayın Putin bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de bunlar kaldırıldı. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıda Rusya'ya ziyaretlerini yapabiliecek. Bu uzun zamandır aramızdaki sıcak ilişkilerin neticesidir. Hakan Atilla konusana gelince, Halk Bankımızın yöneticisinin yaşamış olduğu süreç tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür. Verilen mahkumiyet cezası bitmiş oldu. Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu. Kendisi ile yaptığım görüşmede, "Ailenle tatilini yap, sonra seni Ankara'da bekliyorum. Orada oturur, konuşur, kararımızı veririz dedik. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz." dedi.