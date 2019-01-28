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  4. 28 Ocak 2019 07:52

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket: ''Dün gece 10 kişiyi aradım...''

Antalya AK Parti İl Başkanlığı teşkilat yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul teşkilatından bazı görevlileri aradığını belirterek hangi sandıkta görevli olduklarını sorduğunu anlattı.

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket: ''Dün gece 10 kişiyi aradım...''
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Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür.

(Millet ittifakı) Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir."

"Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan gibi, beka gibi Türkiye'nin istiklal ve istikbali gibi hiç bir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi AK Parti'ye çelme takmak, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır.

Geçenlerde bir CHP'li yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır.' diyerek, dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize, milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getirecektir.

TEŞKİLATA MESAJ

Dün gece şöyle İstanbul il teşkilatından dosyaları açtım oradan 10'a kadar görevlileri aradım gerek bayan gerek bay. Bakayım hangi sandıkta görevliler biliyorlar mı? Saat 12 ile 1 arası maşallah hepsi nerede görevli olduğunu biliyor. Onun için bir gece sizin de aranızdan bazılarını arayabilirim."


 
 

recep tayyip erdoğan
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