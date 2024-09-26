Erdoğan'dan dikkat çeken karar: Biden'ın yemeğine katılmadı

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği yemeğe katılmadan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'ncu Genel Kurulu için New York'taydı. Genel Kurulda oldukça ses getiren bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunduğu sürede yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan'ın yurda dönmeden önce ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği akşam yemeğine katılacağı biliniyordu.

YEMEĞE KATILMAKTAN VAZGEÇTİ

NTV Muhabiri Hüseyin Günay, Erdoğan'ın bu yemeğe katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Günay, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Erdoğan Biden'ın akşam yemeğine katılmaktan vazgeçti. Türkevi'nden çıktı havalimanına gidiyor, Türkiye'ye dönecek.

AMERİKAN KANALINDA ABD'Yİ BİR KEZ DAHA ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan bugün Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'a röportaj vermiş o röportajında ABD'ye İsrail'e verdiği destek nedeniyle bir kez daha tepki göstermişti. Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Maalesef birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor ve İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri. ABD Başkanı Joe Biden'ın bir taraftan İsrail'i eleştirdiğini ancak diğer taraftan farklı şekillerde destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat sağladığını, destek olmak için Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini anımsattı.

ERDOĞAN, ABD'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrıldı. Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı. Havalimanına gelen Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti. Yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.

ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.