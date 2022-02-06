Erdoğan'dan doğalgaz, elektrik ve akaryakıt zamları için ''sübvansiyon'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 165 milyar TL'lik sübvansiyon yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına sokacak çalışmaları başlattık. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de kolay ilerlemeyecek," dedi.

"Salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışlarla enflasyonda hiç arzu etmediğimiz artış yaşandı," diyen Erdoğan, "Çalışanlarımızı ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarifi miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl ileriye taşıdıysak bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor."