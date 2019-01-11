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  4. 11 Ocak 2019 10:02

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin ayrıntılar ortaya çıktı.

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre geçmişi yad eden Erdoğan, İmamoğlu'na "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Erdoğan-İmamoğlu görüşmesine dair bazı detayları okurlarına aktardı.

EN ÇOK İSTANBUL KONUŞULMUŞ

Görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü hatırlatan Zeyrek, "Görüşmenin tamamına yakınında İstanbul konuşulmuş bir kere. Erdoğan 1994'te Belediye Başkanı seçildikten sonra bulduğu tabloyu ve ayrılırken teslim ettiği tabloyu anlatmış. İstanbul'a yaptıklarını anlatmış" bilgisini verdi.

Erdoğan ve İmamoğlu'nun görüşmesi sonrası ilk açıklamaErdoğan ve İmamoğlu'nun görüşmesi sonrası ilk açıklama

YATAY KENTLEŞMEDE FİKİR BİRLİĞİ

Zeyrek, devamında "Görüşmede Erdoğan'ın yatay kentleşme konusundaki sözleri ve 'Manhattan' eleştirisi de gündeme gelmiş. Erdoğan, dikey kentleşmeye çok kızdığını vurgulamış" ifadesini kullandı.

"O GÖNÜL BORCU"

"İmamoğlu'nun saygılı, ölçülü ve temiz bir kampanya yapma niyetini dile getirmesi üzerine Erdoğan da 'öyle olacak' güvencesi vermiş. Görüşmede bir de geçmiş anısı yad edilmiş" aktarımında bulunan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra İmamoğlu'nun ailesine ait lokantada yemek yemiş. Ekip hızlıca kalkıp gitmiş ve hesap ödenmemiş. Erdoğan, "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" deyince İmamoğlu, "O gönül borcu. Başkan seçildiğimizde, desteğinizi esirgemezsiniz ödeşiriz" demiş. Görüşmenin, siyasetteki bu gerilim atmosferini yumuşatacak önemli bir adım olduğunu düşünüyorum."

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Sözcü

ekrem imamoğlu , recep tayyip erdoğan
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