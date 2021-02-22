Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Damat sıfatı başarısının önüne geçirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan CHP'nin kendisini ve ailesini hedef aldığını belirterek "Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere özellikle de ailemize saldırı boyutuna da gelince ağızlarının payını vermek üzerimize vacip oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son zamanlarda CHP ve şürekâsı, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor" dedi. Erdoğan Berat Albayrak'ın talihsizliğinin 'Damat' sıfatı olduğunu belirtirken Albayrak'ın başarılarının muhalefeti 'kudurttuğunu ve çıldırttığını' söyledi.

Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervlerinin eksiye düştüğü iddialarını da "Bunlar sahtekar. Ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı, hatta sıfırın altına düştü. Göreve geldiğimizde Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indi" diyerek yalanladı.

İşte Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini anlayanlar sinsi yöntemlerle yeni araçlara başvurmuşlardır. terör örgütü 40 yıldır anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe okula giden öğrencilerden ak sakallı ihtiyarlara kadar herkesi katlediyor. Şimdi buradan sesleniyorum, ey CHP ey Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? O terör mağduru aileleri hiç ziyaret ettin mi?

Terör örgütünü kınamak yerine devleti suçlamak olan kirli zihniyette her masumun vebali var. Biz karanlık güçlerin değirmemine suç taşıyanlarla değil kendi devletinin arkasında dağ gibi duranlarla yol yürüyoruz. Biz Cudi'de varız, biz Gabar'da varız, biz Tendürek'te varız, biz Bestler Deresi'nde varız. Hangi inde terörist varsa o inde biz de varız.

Oraları onlara mezar ettik. Onbinlerle anılan teröristler şimdi yüzlerle anılıyor. Milletime sesleniyorum sizleri bu kutlu savaşta görmek istiyoruz.

Berat Albayrak ve onun nezdinde ailemi hedef alan bir kampanya yürütülüyor. Ülke ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine şahit olmadığımız CHP'nin kampanyasını görmezden geldik. Ama artık siyaset boyutunu aşıp temel hak ve özgürlüklerine özellikle ailelerimize saldırı boyutuna geldi.

Bu zat bugüne kadar belgeleriyle mahkeme kararlarıyla şahitleriyle yüzüne vurduğumuz onca yalanına rağmen sürekli aynı şeyleri söylemeyi sürdürüyor. Önüne hangi hakikatlar konulursa konulsun önceden ezberletilen, dayatılan çerçeveye sadık kalarak aynı şeyleri sürekli tekrarlıyor. İki bakanımız grup toplantısından öne kendisine gittiler. İçişleri Bakanım ve Savunma Bakanım CHP ve İYİ Parti genel başkanlarına gittiler. Bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsin istedim. Bakanlarım bunu söyleyince CHP'nin başındakini adam sandım. Haberizmi yok diyor, asıl kaynağından anlatsınlar istedim.

Dertlerinin ülke ve millet olmadığını hakikatları binlerce kez dinleseler de kafalarındaki senaryoyu yerine getirmeyi sürdüreceklerini biliyoruz. İzmir'e olan saygımız gereği son 7-8 yıldır ülkemizin ekonomide yaşadığı saldırıları ve verdiğimiz mücadeleyi özetle anlatmak istiyorum. Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili daha objektif değerlendirmeler yapılabilirdi.

DÖVİZ REZERVLERİ EKSİDE İDDİASINA YANIT

Şu anda IMF'ye bir kuruş borcumuz yok. Bize diyorlar ki IMF'den borç alın. O sizin cibiliyetinizdir, o sizin karakterinizdir. Bunlar sahtekar. Ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı, hatta sıfırın altına düştü. Göreve geldiğimizde merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indi.

"YARGIDA HAKKINI ARAYACAK"

Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibarıyla yargıda hakkını arayacaktır. Berat Bey aleyhine kampanyanın amacı bilgi almak değil. Senden o paraları alıp fakir fukaraya dağıtacağız.

"İŞLEMLER HUKUKA AYKIRI DEĞİL"

Ne döviz buharlaştı, ne hukuka aykırı bir işlem var. Yapılan döviz işlemleri hukuka uygundur. Bu işlemler sayesinde ekonomimiz ciddi şoklar altında hedeflerine bağlı kalmayı başardı. CHP'nin bu izahlara rağmen aynı teraneyi sürdüreceğinden şüphemiz yok. Bizim muhatabımız millettir. Sözümüzde milletedir. Tayyip Erdoğan'a ailesine çalışma arkadaşlarına saldırarak hedeflerimizden uzaklaştırabileceklerini sananlara, size buradan ekmek çıkmaz diyoruz."