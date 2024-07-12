Erdoğan'dan emekli maaşı talimatı: Kritik tarih belli oldu

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için çalışma talimatı verdiği öğrenildi. Bu kapsamda çalışmanın önümüzdeki hafta kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

NATO toplantısı için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek zam için “bu işi bitirin” talimatı verdiği öne sürüldü. Bu doğrultuda çalışmanın önümüzdeki hafta kabine toplantısına gelmesi bekleniyor.

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin toplantılar sürüyor. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre, Erdoğan, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına, “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönene kadar bu işi bitirin” dedi.

Kulislere göre, hafta başında, AK Parti’nin ekonomi kurmayları eldeki seçenekleri masaya yatırmak için bir araya geldi. Görüşmeden net bir şey çıkmayınca kurmaylar ikinci kez toplandı. Yapılacak çalışma bütün emeklileri kapsayacak şekilde ortaya konulursa, tek maddelik değişikliğin yeterli olacağı, değişiklik teklifinin ‘torba yasa’ya eklenerek hızla Meclis’ten geçirilebileceği üzerinde duruldu.

Çalışma bitirildiğinde önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi