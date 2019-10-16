Erdoğan'dan ''Endişeli misiniz ?'' diyen Amerikalı muhabire yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet esnasında yanına yaklaşan Sky News muhabiri Erdoğan'a "Amerikan delegasyonu geliyor. Bunun için endişeli misiniz?" diye sordu. Erdoğan, soruyu son derece sakin karşılayarak, "Neden endişeli olayım?" şeklinde cevapladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'ye gelecek. Pence ve Pompeo'nun Türkiye'ye geleceğini ABD Başkanı Trump duyurmuştu. Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Meclis Toplantısı'nın ardından Erdoğan'ın yanına giden Sky News muhabiri, Pence ve Pompeo'nun Türkiye ziyaretini sordu. Muhabir, "Endişeli misiniz?" diye sordu, Erdoğan ise "Neden endişeli olayım?" şeklinde yanıt verdi.

"BEN ONLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM"

Muhabirin "Pence ve Pompeo'ya neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Mike ve Pompeo ile görüşmeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Ben dimdik ayaktayım" dedi. Erdoğan, "Onlar karşıtlarıyla (mevkidaşlarıyla) görüşecekler. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.

Öte yandan, ABD heyetinden yapılan açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki harekatı konuşacağı açıklanmıştı. Erdoğan, Pence ile görüşmeyeceğini bu vesileyle duyurmuş oldu.