Erdoğan'dan ''enflasyon'' mesajı: Önümüzdeki şubat ya da mart ayında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki seçim dönemine ilişkin de konuşarak "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlerle burada bir arada gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sizler belediye başkanlığı dönemindeki eserlerle adlarını tarihe yazdırmış kadrosunuz. İnşallah birlikteliğimizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Şu anda karşımızdaki muhteşem tablo kolayca oluşmadı. Kardeşlerimin kimileriyle çeyrek asrı geçen en yenisiyle 10 15 yılı geride bırakan mücadelemiz var. Ülkemize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu yaşadık.

İstanbul ve Ankara vurgusu

Önce şehirlerimizi geliştirdik ardından 81 vilayeti ile tüm ülkede tarihi dönüşümü yaşattık. AK Parti'yi kuranda iktidara getiren de girdiği her mücadelede yanında duran milletimizdir. Yerel kalkınma başlıyor sloganıyla girdiğimiz seçimden 1750 belediye başkanlığını kazanmıştır. En son 2019 seçimlerinde gücümüzü bir kez daha gösterdik. İstanbul, Ankara başkanlık nezdinde kaybedilmesinden üzüntü duyuyorum. Meclislerini biz kazandık. Meclisle beraber güçlüyseniz o belediyede gücünüz farklı olur. Bu şehirlerdeki seçimleri rakiplerimiz birleştiğimiz için kaybedildiği gerçektir.

DODURGA SEÇİMLERİ

Buna rağmen kayıplarımızı ilk fırsatta telafi etmekte kararlıyız. Milletimiz bunları görüyor. Dodurga seçimleri anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizde yerini aldı. Muhalefet partileri 146 oyda kalırken Dodurga yüzde 87'lik oranla kazanılmıştır. Sınırlı seçim sonucu ölçü değildir. Fikir verecek tablo olduğu açıktır. Bu seçimde farklı sonuç çıksa ortalığı birbirine katacak olanların başını nasıl kuma gömdüğünü görüyorsunuz.

"Kimseyi işsiz aç açıkta bırakmadık"



Kendi vizyonunu belirleyen bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye kadar sahip olduğu güçlü alt yapıyla güçlü bir Türkiye var. Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almaya her zamankinden yakındır. Sıkıntılarımız mevcuttur. Özellikle ekonomide ortaya çıkan hayat pahalılığını iyi biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar gelir seviyelerini artırarak sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz.

Dünyanın resesyon eşiğinde bulunması ülkemizin büyütme esasına dayalı programı ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Kimseyi işsiz aç açıkta bırakmadık.

Şubat martta enflasyonu kontrol altına alarak yolumuza devam edeceğiz. Ekonomi tek belirleyici değildir.

Ülkemizi nereye ulaştırmak istediğimizi anlatacağız. Türkiye'yi hak ettiği konuma ancak biz getirdik biz getirebiliriz. Karşımızdaki güruhun insanların geleceğine nasıl zarar vereceğini biz anlatacağız.

"PKK/YPG, FETÖ Nato kayıtlarına terör örgütü olarak girmiştir"

En son NATO zirvesini izlediniz. NATO zirvesinde kimlerle neyi nasıl konuştuğumuzu takip ettiniz. Eğitilip donatılan PKK'lı YPG'li FETO teröristlerin sınırlarımızda beklediğini, saldırmak için hazırlık yaptığı çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Yavru muhalefet size sesleniyorum.

NATO'nun kayıtlarına PKK YPG girmiştir hepsinden öte FETO terör örgütü olarak girmiştir. AB kayıtlarında olan PKK artık YPG FETÖ NATO kayıtlarına girmiştir.

Biz gerek NATO genel sekreterine bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Bu kayıtlara girecek girmediği takdirde biz imza atmayız dedik. Kabul etmek zorunda kaldılar. Öyle Türkiye'de ileri geri konuşmanın anlamı yoktur.