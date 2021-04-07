Erdoğan'dan ''faiz'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "Faizleri de tek haneli rakamlara indirerek, bu rakamı çok daha azaltacağız, bu konuda kararlıyız” dedi.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un hazırlıklarının tamamlandığını ve çalışmalara başlanacağını belirtti.

Erdoğan, bütçe harcamalarının mali disiplinle azaldığını ve faizlerin tek haneye inmesiyle bütçedeki faiz giderlerinin de daha da azalacağını söyleyerek, “Faizleri de tek haneli rakamlara indirerek, bu rakamı çok daha azaltacağız, bu konuda kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bankacılık sektörümüz büyüme ve kalkınmamızı destekleyen bir konumda bulunuyor. Bankacılık sektörümüz takipteki alacak oranı Şubat'ta yüzde 4 seviyesindedir. Bankacılık sektörünün döviz pozisyon açığı olmadığı gibi, yaklaşık 6 milyar dolar fazlası mevcuttur.

Küresel değer zincirlerine önemli ölçüde enterge olduk.

Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık, ilk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82'ye ulaşarak cari açığımız azaltılmasında önemli katkıda bulundu.

Turizm sektörümüz ümit verici bir rezervasyon talebiyle karşı karşıyadır, salgın belirli seviyenin altına düştüğünde eskisinden çok daha güçlü bir turizm sektörüne sahip olacağımız görülüyor.

Türkiye ekonomisi taşıdığı potansiyel ile daha nice büyük başarı hikayelerine imza atacaktır. Ekonomi reform paketi, bu başarı hikayesini daha yükseğe çıkaracak unsurlar içeriyor. Reformları açıkladığımız takvime uygun şekilde hayata geçireceğiz.

Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık, projenin ÇED raporu tamamlandı. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız. Kanal İstanbul'un ihalesi yakında olacak, yaz aylarında temelini atıyoruz