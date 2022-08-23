Erdoğan'dan ''Filistin'' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinde atılan adımların Filistin davasına desteğini azaltmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.
Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.
Görüşmelerin ardınan iki lider kameraların karşısına geçti.
Burada konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır.
Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık."
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