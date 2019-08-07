Erdoğan'dan flaş açıklama: ABD ile harekat merkezi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları;

"Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır.

Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.

Zelenskiy ile yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimizi he yönüyle ele aldık. Ekonomik ve ticari konularda atacağımız adımları gözden geçirdik. ülkelerimiz arasında uzun yıllar devam eden serbest ticaret protokollerini artık neticelendirmenin vakti gelmiştir.

Görüşmelerin bir diğer başlığı FETÖ ile mücadele olmuştur.

Mevcut iş biriliğini ilerletme konusunda mevkidaşımla aynı görüşteyiz."

Zelenskiy'in açıklamalarından satır başları;

"Çok teşekkür ederim. Çünkü bu dayanışmayı gördükten sonra ebeveynler ve çocuklar çok mutlu olacaktır.

Türkiye'nin dümyaca ünlü misavirperverliği için çok teşekkür ediyorum.

Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim"

ABD İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ



Suriye’de barış koridoru konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi. Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Burada aslolan Fırat’ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır.” diye konuştu.





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