Erdoğan'dan flaş açıklama: Bedelini tüm ülke birlikte ödüyorduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "Geçmişten bu yana diyorlar ki tek adamcılık... Tek adamcılık buysa bunu sizden öğrendik" dedi.

Erdoğan, "CHP zihniyeti demek tek adamcılık demektir. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Böyle bir şey var mı? Valiler CHP'nin il başkanlarından oluşuyordu, bunu yaşadı bu ülke. Bunların yaşandığı ülkemizde hak hukuk adalet dersi milli irade dersi vermeye kalkıyorlar" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Bolu Belediyesi'nde genel başkanlarının hiçkimse dışarıya atılmayacak dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum. Bu sabah başka akşam başka yalan söyleyenleri de milletime şikayet ediyorum. Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı savunacağız. Hak-İş konfederasyon olarak bu işin arkasındadır bizler de yanındayız.

Milletimizi kandırmaya asla çalışmadık. 82 milyonun hayat seviyesini yükseltecek icraatlar ortaya koyduk. Mİlletin, emekçinin yanında yer almak lafla olmaz. Yalanla sloganla içi boş vaatle milleti kandırmay çalışmadık. Zenginliğin tabanını genişlettik. Otomotivden beyaz eşyaya her alanda üretim ve satış rekorları ortaya koyan ekonomik hareketlilik yarattı.

İHRACAT HEDEFİ 200 MİLYAR DOLAR

Şu anda ihracatta 170 milyar dolardayız. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar. Yıl sonu itibariyle bunun üzerine çıkacağız. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız. Cari açığı yıllık bazda ve dönemsel olarak hedeflerimize yakın seviyeye çektik.

Son dönemdeki dalgalanmalarla birlikte işsizlik oranının bir miktar yükseldiğinin farkındayız. İşsizliği yeniden tek haneye düşüreceğimize inanıyoruz. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle borçlanma oranımız bir parça yukarı çıksa da OECD ülkeleri arasına çok iyi bir noktadayız. Göreve egldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı, borcu sıfırladık. Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. Bizim için IMF artık söz konusu değildir.

GEÇİCİ ORMAN İŞÇİLERİNE UZATMA

Her alanda ihtiyaç duyulan adımları atmak durumundayız. Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun.

"MERKEZ BANKASI PROGRAMIMIZA DAHA GÜÇLÜ DESTEK VERECEK"

Merkez Bankası'nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Bedelini kim ödeyecek siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu banka başındaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır.

"ORADA TIKANIKLIK VARDI"

'Faiz' denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Orada tıkanıklık vardı. Bedelini tüm ülke birlikte ödüyorduk. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Faiz enflasyonun anasıdır. Biz faizi yüzde 63'ten alıp yüzde 4,6'ya indirdiğimizde enflasyon yüzde 7'ye inmiştir. Batı bize Gezi olaylarıyla müdahale etmiştir. Sonra faiz birden yükselmiş ve çift haneli rakamlara çıkmıştır. Enflasyon da onunla birlikte çift haneli rakamlara çıkmıştır. Şimdi bunu tek haneli rakamlara indirmek zorundayız. Bunu başaracağız.

Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir. Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı.

Sırf siyasi düşüncesi nedeniyle insanları işten atmak partizanlığın en sefil ve aşağılık halidir. Hak-İş bu ideolojik sapkınlıklara zulümlere karşı mücadele ederek bu günlere gelmiştir.

Yeni yönetim sistemini baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bir yönetim sistemi kuruyorsunuz millete götürüyorsunu, millet evet diyor. Şimdi çıkıyorsunuz yine referanduma götürelim diyorsunuz. Boyacı küpü mü bu?"

"TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ"

Şimdi bunu tek haneli rakamlara indirmek durumundayız. Bunu da başaracağız. Bunun başka çıkışı, izahı yoktur. Ama Türkiye'deki bazı faizciler, şunlar bunlar vesaire bundan rahatsız olabilir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Kararlıyız, bu işi de bitireceğiz.

"BEKLEDİĞİMİZ ROLÜ HAKKIYLA OYNASA DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ OLMAZDI"

Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir. Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı.



Sırf siyasi düşüncesi nedeniyle insanları işten atmak partizanlığın en sefil ve aşağılık halidir. Hak-İş bu ideolojik sapkınlıklara zulümlere karşı mücadele ederek bu günlere gelmiştir.

"ZAAFİYET ORTAYA ÇIKAN YÖNLERİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Reform kesintisiz bir süreci ifade eder. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyeceğiz. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyecek, zafiyet ortaya çıkan yönlerini de süratle değiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu değerlendirmeyi başlattık.

Yeni yönetim sistemini baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bir yönetim sistemi kuruyorsunuz millete götürüyorsunuz, millet evet diyor. Şimdi çıkıyorsunuz yine referanduma götürelim diyorsunuz. Boyacı küpü mü bu? Milletimizin 16 Nisan halk oylamasında bize teslim ettiği emanete sonuna kadar sahip çıkacağız.

Bir takım sıkıntılar yaşıyorsak bunun sebebini burada arayacağız. Ehliyete istişareye önem vereceğiz. Arkamızdan kuyumuzu kazan riyakarlar hedefimize ulaşmamıza engel olamayacaklar.