Erdoğan'dan flaş açıklama: ''İdlib'e yürüyeceğiz !''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah itibariyle 394 terörist etkisiz hale getirildi. 20 şehidimiz var. ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere. İdlib'e yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecekler. PYD, FETÖ, DEAŞ, PKK bedelini ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Vatan şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman tarla olmaktan çıkar. İşte böyle yaptık bu vatanı. Terör örgütleri birbiri ardına üzerimize salınarak rahat bırakılmayacağımız bize hep hatırlatıldı. Gençler bakınız Türkiye'de partimizin kuruluşundan önce seçilme yaşı 30'du. 30'u 18'e biz indirdik. Niye? Seçme yaşı 18'de seçilme neden olmasın. Bir çağı kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet değil mi? Bizde onun torunları olarak bu adımı attık.

AFRİN'İN KENAR KIYILARINA GİTTİM VE KOMUTANA SORDUM...

Afrin'in kenar kıyılarına gittim. Komutana "Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?" dedim. Şimdilik yok dedi. Olduğu anda beraber gideceğiz. Ne diyor şair, "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan" İşte bunu yapacağız. Türkiye tarihinin her döneminde kendi sınırlarının ötesinde sorumluluklar yüklenmiş bir ülkedir. Bugünde bu mirası sürdürüyoruz. Sınırlarımız boyunca yaşanan tacizler karşısında daha fazla sabretme imkanımız kalmamıştı. Zira bıçak kemiğe dayanmıştı... Ülkemizin fiziki sınırları başkadır, bizim gönül sınırlarımız bambaşkadır. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardaşım... Bu hudutu kimler çizmiş gönlüme dar geliyor kardaşım... Evet bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok ama gönül sınırlarımızdaki kardeşlerimizin zulüm görmesine seyirci kalamayız. Terör örgütü PKK iş Suriye'ye gelince mi dokunulmazlık kazanıyor?

BU ONURLU DURUŞUN BİR BEDELİ VARSA ÖDEMEYE HAZIRIZ

DEAŞ denilen İslam düşmanı bu örgüt buralardaki kardeşimizin ne kadar can düşmanıysa bizim içinde tehdittir. Bize masum insanların bedenlerinin ve geleceklerinin masa başında hazırlanan projelerin dolgu malzemesi gibi kullanılmasına rıza göstermek yakışır mı? Gençler biz koskoca bir coğrafyanın umudu olan Türkiye'yiz. Biz arkasında milyonlarca kardeşinin duası olan bir milletiz. Bu onurlu duruşun bir bedeli varsa ödemeye hazırız. Allah var gam yok. Her gecenin bir sabahı var, her kışın ardından bir bahar mutlaka gelir.

'REİS BİZİ AFRİN'E GÖTÜR DİYEN ÜYELERE BÖYLE CEVAP VERDİ

8. GÜNDEYİZ, KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de partisinin gençlik kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, "Korkma Allah bizimle beraberdir. 8. gündeyiz, kararlılığımız sürecek. Rusya ABD ve İngiltere ile görüşüyoruz. Yoksa sahada kazanıp masada kaybederiz" ifadelerini kullandı.

"Şu anda teröristlerin yanında olan kimler, biliyorsunuz" diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ahlak anlamında adeta sıfırlanmış, kalkıp ÖSO'ya terör örgütü diyor" şeklinde konuştu.

BENİM MİLLETİM SİZİ İYİ TANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Şu anda anamuhalefet onlarla beraber cirit atıyor. Onlarla beraber oynuyor. Kaldı ki işte bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO'ya 'terör örgütü' diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir duruştur. O ÖSO ki şu anda benim Mehmedimle beraber arazide ve şu ana kadar 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz? Siz şu anda terör örgütleriyle berabersiniz. Yalanlarla milleti aldatamazsınız. Şu anda teröristlerin yanında olanlar kim biliyorsunuz. Ana muhalefet onlarla beraber cirit atıyor. Benim milletim sizi iy tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı pazara çıkaracağız. Gerçeği anlatmak durumundayız ki, kim kimdir bu bilinsin.

TARİHİ DOSYALAR HAZIRLATIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Lozan anlaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız" dedi.