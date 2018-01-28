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  4. 28 Ocak 2018 12:51

Erdoğan'dan flaş açıklama: İnşallah orayı da düşüreceğiz

Afrin harekatıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah, Burseya tepesini de düşüreceğiz'' dedi.

Erdoğan'dan flaş açıklama: İnşallah orayı da düşüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum İl Kongresi öncesi, vatandaşlara hitap etti. Afrin operasyonuyla ilgili konuşan Erdoğan, "Az önce komutanla görüştüm, inşallah Burseya Tepesi'ni de düşüreceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Çorum bugün bir başkasın. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler. Sizleri bu anlamlı buluşmada, 6. olağan kongremizde en kalbi duygularla selamlıyorum. Kardeşlerim, bugün bu hava şartlarına rağmen, burada sımsıcak bir hava oluşturdunuz. Bu gönüllerinizin sıcaklığını hissediyorum. Sizler inanıyorum ki bu uzun yolculukta bugüne kadar yiğidin harman olduğu yerde bizi yalnız bırakmadınız. İnaniyorum ki bundan sonra da bırakmayacaksınız. Yol olun, varlık olun gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyorduk. Bugün Afrin'e çıkarken böyle söylüyoruz.

"BİRAZ SONRA BURSEYA TEPESİNİ DE DÜŞÜRECEĞİZ"

Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var.

"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ"

Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek."

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