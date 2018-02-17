Erdoğan'dan flaş açıklama: Müjdeye doğru koşuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Partisinin il kongresine katılmak üzere Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik harekatla ilgili, "Rabbim şehitlerin hürmetine inşallah bize bu zaferi bizlere lütfedecek. Tereddüt etmiyoruz imanımız var. İnanıyoruz. Bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmedimiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacaktır. Bunu yakalayacağız" dedi.

"MÜJDEYE DOĞRU KOŞUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Zeytin'e yemin olsun ki' diyerek sözlerine başlayarak, "Biz hayırlı bir yoldayız. Şu anda Afrin yolunda olanlara Allah'tan yardımlar diliyorum. İnşallah gerekli olduğunda başta şahsım ve hep birlikte, o yola gireriz. Şu anda Mehmedimiz zaten o yolda. Ne dediler 'düğüne gidiyoruz'.

Bizim için o yollar adeta düğün yoludur. Şu anda da büyük bir mücadele sabah itibariyle bin 595 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 Mehmetçiğimiz ve 60 kadar Özgür Suriye Ordusundan kardeşlerimiz ile yaklaşık 91 şehidimiz var. Allah'ın izni ile zafer her an yakın. Ne buyuruyor Rabbimiz? İnşallah fetih yakındır. Müminlere müjdeleyin. Biz de şu anda inanarak yürüyoruz, ilerliyoruz ve bu müjdeye doğru koşuyoruz. Rabbim şehitlerin hürmetine İnşallah bize bu zaferi bizlere lütfedecek. Tereddüt etmiyoruz imanımız var. İnanıyoruz. Bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmedimiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacaktır. Bunu yakalayacağız" dedi.

"AFYON'DAN YOLA ÇIKMIŞTIK. TIPKI KOCATEPE'YE ÇIKAR GİBİ ÇIKMIŞTIK"

Partisinin Eskişehir'deki 6. Olağan Kongresinden çok daha güçlü çıkacağını belirten Erdoğan "Fakat artık sizden beklentimiz farklı. Bir yıl sonra yerel seçimler olacak. Mart 2019. Ardından Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi. Bu seçimlere hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlara sesleniyorum kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençler size sesleniyorum. Üniversitelerde, liselerde tüm gençlerle buluşmaya var mıyız?

Yola çıkarken ne demiştik hatırlayın. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Az önce Afyon'daydık. Afyon'dan yola çıkmıştık. Tıpkı Kocatepe'ye çıkar gibi çıkmıştık. Şimdi aynı şekilde bu yola çıkıyoruz. Eskişehir İnşallah Mart 2019'de bu değişimi gerçekleştirecek. Tüm ilçelerde nasıl gerçekleştirdiyse Büyükşehir'de de gerçekleştirecek. Buna hazır mıyız?

Bakınız, ekonomide attığımız adımlar ortada Türkiye'yi 3 kat büyüttük. 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. IMF'ye 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi sıfırladık. Onlar bizden borç istiyor. 5 milyar avro borç istediler. Arkadaşlar sordu 'verelim mi?' dediler. 'Verin' dedim istemediler. Fakat baktılar ki bu Türkler kararlı, istemediler. Çünkü veren el, alan elden üstündür. Merkez Bankası 27.5 milyar dolar rezerve sahipti. Hamd olsun şimdi 120 milyar dolar. Büyüyoruz. 25 havalimanı vardı, şimdi 57 havalimanı var. Nereden nereye. İlk yüksek hızlı treni biz yaptık. Cumhuriyet tarihinde bu bize nasip oldu. İlk olarak da nereye, Eskişehir'e. Eskişehir herhalde bunun kıymetini anlamıştır. Şimdi artık her tarafa dağılıyoruz. Konya'dan tutun diğer yerlere varıncaya kadar. Daha iyi olacak. Modern Türkiye'ye ne layıksa bunu yapıyoruz. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Hiç şüphem yok" ifadelerini kaydetti.

Daha sonra salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"2019 SEÇİMLERİ KAZANIMLARIMIZIN DA OYLAMASI OLACAK"

Kongremizin teşkilatımız için ülkemiz milletimiz demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Eskişehir il teşkilatımızın tüm mensuplarını, partimizin çatısı altında emek vermiş kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde demokrasi tarihimiz boyunca elde ettiğimiz tüm kazanımların da oylaması yapılacaktır. Bu sorumluluğun bilinciyle hazırlıklarımızı yürütmemiz gerekiyor.

"BURADAN DÜNYAYA SESLENİYORUM..."

Buradan dünyaya sesleniyorum: Dünyada şu anda bir numaralı havalimanını biz yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız açılıyor. 2023'te bu sayı 200 milyona çıkacak ve bir numara. Buralara durup dururken, yan gelip yatarak gelmedik. Bilir misiniz THY, dünyada ilk 7'inin içinde.

"BU HAREKETİN KÖKLERİ HİRA DAĞI'NDA..."

AK Parti olarak 17 yıllık bir hareket olsak da bizler zengin bir medeniyetin temsilcisiyiz. Biz kökü mazide olan gözü Ati'de bir geleneğin bugünkü mümessilleriyiz biliyorsunuz değil mi? Bu hareketin kökleri Hira Dağı'nda, Malazgirt'te, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir. Bu davanın temelinde Şeyh Edebali'nin vasiyeti, Seyit Onbaşı'nın cesareti Hasan Polatkan'ın hizmet aşkı var. Biz daha 21 yaşında genç bir padişah iken 'Ya ben Bizans'ı alırım ya da Bizans beni...' Sultan Fatih'in torunlarıyız... Ve elbette biz Allah'tan başka zafer sahibi yoktur diyen bir tevekkülün temsilcileriyiz. Biz siyaseti istikbal ve istiklal mücadelesi olarak görüyoruz.

"MAKAMLARA RANT KAPISI OLARAK BAKANLAR BU KUTLU ÇATININ ALTINA BARINAMADILAR"

Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine rağmen koltukta oturanlardan olmadık. Makam hırsı olanlar, makamlara rant kapısı olarak bakanlar bu kutlu çatının altına barınamadılar. Bunun için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla eksikliğimizi tespit ediyoruz. Gece gündüz demeden bu vatana hizmet etme aşkı ile yürüyoruz. Gençler burayı ezberleyelim: Ben gelmedim kavga için benim işim sevgi işi. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.

"YA BU OYUNU BOZACAĞIZ YA DA BİR ASIR DAHA AYAĞIMIZDA PRANGALAR İLE YAŞACAĞIZ"

Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalar ile yaşayacağız. İşte Afrin... 1595 terörist etkisiz hale getirildi. Bize saldıranlara biz Osmanlı tokadını atarız. O bana Kilis'te Hatay'da saldıracak, 100'e yakın kardeşimiz şehit olacak biz ne diyeceğiz? Biz Osmanlı'nın tokadını atarız. Aynı şeyi nerede yaptık? Cerablus'ta El Bab'da Rai'de yaptık. 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi kendi vatanlarına yollayacağız. Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysa Afrin'de de bunu yapacağız.