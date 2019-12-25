Erdoğan'dan flaş açıklama: Türkiye davet alırsa icabet eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelen Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Libya konusu önemli bir konu. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor.

Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz işbirlikleri neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Tunus'u istikrarın unsuru olarak görüyoruz. TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz.

Yunanistan'ın burada söz sahibi olması söz konusu değil. Wagner oraya hangi sıfatla geldiler ne gibi bağlantılar var medya olarak sormanız lazım. Türkiye bir davet alırsa buna icabet eder. Hafter meşru değil. Biz uluslararası karşılığı olan yönetimle adımlar atıyoruz. Hafter durumdan vazife çıkarıyor. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim."

TİKA CAMİ YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca TİKA'nın Tunus'ta inşa edeceği hastane konusunda mutabakata varıldığını ve en kısa zamanda protokolün imzalanacağını söyledi.

Ziyarette Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

PROGRAMDA GÖZÜKMÜYORDU

Tunus ziyareti Erdoğan'ın programında gözükmüyordu. Güvenlik gerekçesiyle ziyaret gerçekleşene kadar açıklama yapılmadı.

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, sürpriz ziyaretle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İniş bilgisi az önce geldi, dakikalar önce Tunus'a iniş yaptı. Sürpriz bir ziyaret olarak adlandırabiliriz. Dün akşam itibarıyla Erdoğan'ın programları iptal olmuştu. Bugün de Erdoğan'ın Tunus'a gittiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşme yapacağı öğrenildi. Kays Said Ekim ayında göreve gelmişti, ilk temas bugün gerçekleşmiş olacak.

Peki bu ziyaret neden önemli?

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı iki anlaşma vardı. İşte bu iki anlaşmadan sonra hem Libya'nın komşusu hem de Akdeniz'e kıyıdaş ülke olan Tunus'a ziyaret gerçekleşti.