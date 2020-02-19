Erdoğan'dan flaş açıklamalar: İdlib harekatı an meselesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu ülkede FETÖ meselesinin çok uzun derin sosyal kültürel kökleri olduğunu bilmeyen kimse yoktur. AK Parti'den önce olduğu gibi AK Parti döneminde de Türkiye bu süreci yaşamıştır. Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir.

''FETÖ'NÜN ANLAŞAMADIĞI TEK LİDER ERBAKAN HOCAMIZDIR''

Bu süreçleri iyi bilen birisiyim ve FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı görüşemediği tek lider vardır. O da merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızdan nefret ederdi. Bu ülkenin vesayet güçleri FETÖ'ye dokunmadı.

''YAŞ'LARDA ÖNÜME TEK BİR FETÖ'CÜNÜN DOSYASI GELMEDİ''

Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. Erbakan hocamın bunlarla ilişkisi olmadığını ifade ettim. Liderler içerisinde ilişkisi olmayan sadece oydu. Demirel'in Ecevit'in İnönü'nün şu andaki beyefendinin görüşmüşlüğü vardır.

''KILIÇDAROĞLU, FETÖ'NÜN ÖZEL KORUMASINA MAZHAR OLDU''

15 Temmuz gecesi FETÖ şahsımdan bakanlarımıza kadar iktidarı ile muhalefeti ile pek çok milletvekiline kadar herkesin peşine düşmüştür. 15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen genel başkanın önünde tüm yollar açılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu biz tankların karşısındaydık sen Bakırköy'de başkanın evinde kahve yudumluyordun. Bana da adaya gitmemi tavsiye edenler oldu ben de dedim ki o kardeşimize ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim. 10-15 dakikalık gecikme olsaydı o zaman bunlar bizi oralarda vuracaktı. Biz 10-15 dakikalık farkla helikopterimiz kalktı Dalaman'a oradan da İstanbul'a ulaştık.

''KONTROLLÜ DARBE... DOĞRU KONTROL SİZDE AMA BAŞARAMADINIZ''

Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız. Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir. Kontrollü darbe... Doğru kontrol sizde ama başaramadınız. 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı ertesi gün Kılıçdaroğlu milletin karşısına hangi sıfatla çıkarılacaktı? Kılıçdaroğlu ve avanesi milli iradeye saldırarak kendi namuslarını ayaklar altına almaktadır. Hala 15 Temmuz neydi ne değildi tartışması yapan zihniyet bizzat bu işin parçasıdır. Biz FETÖ ile mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür.

GEZİ DAVASINDAKİ BERAAT KARARLARI

Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim’deki Gezi Parkı’nda ağaç ve çevre hassasiyeti ile başlayan olaylar devlete ve millete karşı bir sivil kalkışma hareketini almıştı.

Şimdi her şeyi ekranda izlediniz. Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ’nün saldırıları gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler bu aldatılan gençlere bu ülkede milyonlarca ağaç ve fidan dikmiş bir hükümete ağaç sökme yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet okurum.

12 tane ağaç bir yerden kaldırılıp başka bir yere taşınacak. Bunu PKK terör örgütünün oyuncağı olarak bir kişinin çağrısı ile orada bir şov başlatılacak.

Bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yoktur. Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok önemli bakınız bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayakalandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi bir manevra ile onu dün beraat etmeye kalktılar.

Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolarken dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur. Faizler ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başlamıştır. Bunların sayesinde işsizliğin çift haneye çıkması da enflasyonun zıplaması da aynı dönemde yaşanmıştır.

Sevsinler senin aydınlık gençlerini bunlar tamam ile sayenizde aldatılmış gençler. Siz değil misiniz bu ülkede yıllarca terörist olarak tescil edilmiş kişileri resimlerin AKM’ye asan sizler değil miydiniz? Taksim meydanında anıta bu posterleri kimler geldi astı. Bay Kemal işte bu posterleri senin takımın taktı. Bizim aldatılmış gençlere ihtiyacımız yok bizim bu vatan için fedai can edecek gençlere ihtiyacımız var.

Toplumumuzu bölmeyi amaçlayan gezi olaylarını ülkemize yönelik her olay gibi milletimizle omuz omuza vererek bitirdik. Her kim bu olayları masum bir çevre olayı olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin düşmanıdır.

15 Temmuz saldırı girişimi aynı saldırı silsilesinin devamıydı hamdolsun bu ihaneti de milletimizle birlikte boşa çıkardık.



Bugün Suriye’de verdiğimiz mücadeleyi de bu silsilenin bir parçası olarak görüyoruz. Hukukun her kararına elbette saygımız vardır. Ama bizim ve milletimizin gözünde bu kalkışmaya kalkanların hükmü asla değişmeyecektir.

"İDLİB HAREKATI AN MESELESİ"

İdlib’de rejimin saldırganlığını sona erdireceğiz. Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib harekatı artık an meselesidir. Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Her operasyonda olduğu gibi bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız

LİBYA MESELESİ

Şayet uluslararası toplumun da dahil olduğu görüşmelerden adil bir anlaşma çıkmazsa ki şu anda Trablus'un meşru yönetimi masadan çekilmiştir ki olumlu bir karardır, haklı bir karardır, isabetli bir karardır. Çünkü tezgah farklı dolaşıyor. Farklı yöne doğru gidiyor. Meşru Trablus yönetimini ülkenin tamamında hakimiyet kurması için destekleyeceğiz.

EKONOMİDE TARİHİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ

Hala ekonomi üzerinden bizi vurmaya gayret eden densizler var. Ekonomi bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan gündemimizdir. Son 1,5 yılda ekonomi alanında çok büyük ve tarihi bir mücadele veriyoruz.

Ekonomik göstergelerde Ağustos 2018 öncesi dönemini yakaladık. Bizi kur faiz enflasyon üçgenine alarak teslim almak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı bozduk.

Enflasyonu ve faiz düşürme konusundaki kararlığımızı yeni tedbirleri devreye sokarak sürdürüyoruz.

Ekonomide sağlanan güven ortamı özel sektör yanında kamu borçlanma maliyetlerini de fevkalade düşürmüştür. Sanayi üretimimiz 2019 yılında yüzde 8,6 artarak son dönemlerin rekorunu kırdı.

Vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu bankaların aldıkları ücret ve komisyonlara ilgili gereken adımlar da atıldı. Hiç kimse kredi tahsisinden kredi kapatmaya kadar pek çok kalem altında sürekli ve sürpriz ücretler ödemek zorunda kalmayacak.

Türkiye’de bunca güzel şey olurken birileri sırf milletin moralini bozmak için ülkemizin saman ithal ettiği yalanını utanmadan tekrarlayabiliyor. Açıkçası bu tür çapsızlıklarını gördükçe SSK’nın nasıl batırıldığını da anlıyoruz. Hayatları yalan olanların saman gibi bir konuyu dahi buna alet etmelerinin takdirini milletimize bırakıyoruz.

Biz kurulduğumuz günden beri milletimizin karşısına sadece eserlerimizle hizmetlerimizle başarılarımızla çıktık.

İnşasını tamamladığımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan Millet Kütüphanemizi yarın hizmete açacağımızı buradan duyurmak istiyorum. İkramlarımız sadece yarın değil her gün ücretsiz olacak. 24 saat burası gençlerimizin hizmetindedir.

Gelelim bir başka müjdeye. Sondaj gemilerimizle ilgili şimdi Fatih ve Yavuz’un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimiz bu yıl içinde sondaja başlayacak.

5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti'ye katılma kararı alan 5 belediye başkanımızı tanıtmak istiyorum. Afyon Bolvadin belediye başkanı Bilecik Pazaryeri, Osmaneli belediye başkanları, Sakarya Pamukova belediye başkanı Siirt Baykan Veysel Karani beldesi belediye başkanına AK Partimize hoşgeldiniz diyorum.''