Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı: Başaramayacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına bakmayın Fransızların Romanları Fransa'dan adeta yurtdışı ettiklerine. Bunlar medeniyiz diye konuşurlar geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur bunu böyle biliniz.

''IRKINDAN, TENİNDEN DOLAYI KİMSENİN KİMSEYE ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR''

Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı şimdi de olmuyor mu? Elbette vardı az da olsa bugün de oluyor. Toplumun her kesimine yönelik bu tarz davranışlar görülebiliyor. Irkından, teninden dolayı kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadır.

''BİZ ROMAN KARDEŞLERİMİZE FRANSA GİBİ FRANSIZ KALMAYACAĞIZ''

Aynı mahallede doğduk büyüdük demek bak oradan Cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş Başbakan da çıkabiliyormuş. Kasımpaşa'ya gidişimde hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız.

''MEVZUATA YANSIMIŞ OLAN UYGULAMALARI ORTADAN KALDIRDIK''

Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık. Roman kardeşlerimize yönelik olarak mevzuata yansımış olan uygulamaları ortadan kaldırdık. Polis Talimatnamesi'nden ayrımcı ifadelerin kaldırılmasını sağladık. Türkiye'nin 36 ilinde faaliyet gösteren federasyonların ve derneklerin katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Roman vatandaşlarımızı meselelerini devletin en üst düzeyinde tartışma imkanı buldular. Sadece son 3 yılda 5 bin 608 Roman vatandaşımızın mesleki eğitim kurs ve programlarından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Bu liste uzayıp gidiyor.

''BAY KEMAL BEN ROMAN KARDEŞLERİMİN İÇİNDE DOĞDUM''

Bay Kemal diyor ki 'Ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor.' Bay Kemal, ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, oradan çıktım, oradan geldim. Mesele Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi meselesidir. Sizi siz yapan vasıflarınızı kaybettiğinizde kalabalıklar içinde yitip gidersiniz. Halbuki Rabbim her kulunu aynı özelliklere güzelliklere sahip olarak yaratmıştır. Müzik mi icra ediyorsunuz en güzelini yapın el sanatlarıyla mı uğraşıyorsunuz en güzelinin üretin. İşte o zaman önünüzdeki ön yargıların birer birer yıkıldığını göreceksiniz.

''AFRİN'DE 4108 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''

Türkiye fiilen her alanda bir yerlere bağımlıydı. İsteğimiz her silahı alamıyorduk bugün git yarın gel. Biz İHA'larımızı üretmemiş olsaydık Afrin'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda durum farklı olurdu. Buraya girerken son rakamları aldım. Afrin'de durum son olarak 4108 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 337 teröristi yurtiçinde 173 teröristi etkisiz hale getirdik.

''16 SAATTE FETÖ'YÜ DEFETTİK''

16 saatte FETÖ'yü defettik. Şimdi kovalıyoruz onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Kosova'dan 6 tanesini Gabon'dan 3 tanesini aldık geldik. Şu ana kadar 80 tanesini getirdik getirmeye devam edeceğiz.

Ekonomi üzerinden oyunlar oynuyorlar. Bütün bu oyunları boşa çıkardık çıkarmaya devam edeceğiz. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum başaramayacaksınız. 15 Temmuz'da Suriye'de Irak'ta nasıl başaramadıysanız şimdi de öyle başaramayacaksınız.'