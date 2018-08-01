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  4. 01 Ağustos 2018 11:20

Erdoğan'dan flaş karar: Sivas'taki cenazeye katılacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit edilen 11 aylık bebek ile annesinin Sivas'taki cenazesine katılacağını söyledi.

Erdoğan'dan flaş karar: Sivas'taki cenazeye katılacağım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimi hakkında açıklamalar yaptı.

Ankara'da gazetecilere konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bize tehdit ifadesi ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Tehdit diline prim vermeyiz. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama ABD'nin kalkıp da evanjelist, siyonist anlayışın bu tür bir dil kullanmasını asla kabul etmeyiz. Özgürlüklerden bağımsızlıktan ve yargı bağımsızlığından taviz vermeden yola devam edeceğiz."

Hakkari'deki hain saldırıyla ilgili konuşan Erdoğan,"26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır."

Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa'nın Sivas'taki cenazesine katılacağını açıkladı.

PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeğine askeri törenPKK'nın şehit ettiği anne ve bebeğine askeri tören

 

 

 

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