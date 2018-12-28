Erdoğan'dan flaş Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a Suriye rejim güçlerinin YPG'nin çağrısı üzerine Münbiç'e girerek bayrak çektiği iddiaları soruldu.

"Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Orada kendi bayrağını dalgalandırmak istediği gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla istihbaratla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil. Şu anda tedbirlerimizi aldık. Silahlı kuvvetlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz. Münbiç konusunda sayın Obama döneminden başlayan süreç var.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKARSA BİZE YAPACAK BİR ŞEY KALMAZ"

Obama verdiği sözü tutmadı. Biz bütün bunlara rağmen sabrettik. Trump döneminde tekrar gündeme geldi. Müşterek hareket içinde olabileceğimizi söyledi. Putin ile insani yardım konusunda atılabilecek adımları konuştuk. Şu anda gelinen noktada bu topraklar Suriye'ye aittir. Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz."

"PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLİRİM"

Yarın Moskova'ya bir heyet gideceğini hatırlatan Erdoğan, "Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Heyet görüşmesi sonrası Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor" diye konuştu.

"BAY KEMAL'DEN İZİN ALIRSA SEVE SEVE KARŞILARIM"



CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden görüşme talep edeceği konusuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Bay Kemal'dan izin alırsa seve seve karşılarım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ADAYI YARIN AÇIKLANACAK

Erdoğan ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe adaylarının açıklayacakları bilgisini de verdi.

Pakistan'ın FETÖ kararına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz."

Münbiç el değiştirdi ! Suriye ordusu bayrağı çekti