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Erdoğan'dan göçmen krizi için kritik görüşme

Erdoğan'dan göçmen krizi için kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu görüşecek.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.

Etiketler recep tayyip erdoğan göçmen yunanistan miçotakis
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