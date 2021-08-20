Erdoğan'dan göçmen krizi için kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu görüşecek.
Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.
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