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  4. 15 Mayıs 2020 14:46

Erdoğan'dan hain saldırı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerin Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik hain saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'dan hain saldırı için ilk açıklama
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Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

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