Erdoğan'dan iki üniversite bitirmiş kadına şok sözler

YSK 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili önceki gün bildirdiği gerekçeli kararında "sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşmaması' iddiasını savunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı cami açılışında 23 Haziran seçimlerine ilişkin "Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" dedi. Erdoğan iki üniversite bitirmiş EYT mağduru, işsiz evli kadının "iş bulamıyorum" isyanına da skandal sözlerle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzle bir eser kazandırılmış oldu. Burası yoğun şekilde gelişiyor. Gelişirken bizim Osmanlı’dan beri kültürümüz budur. Önce merkezde camilerimiz yer alır. Ondan sonra genişler gelişir. Burası da şu anda böyle. Buraya önce binalar, sonra bu cami yapılmış oldu. Gerek erkek, gerek bayan mescidi ile, gerek konferans salonu ile adeta bir külliye gibi burada faaliyette bulunacak. Etraf Selçuklu mimarisi güzel bir örneğini teşkil ediyor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.